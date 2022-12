Zoom Torino, il Natale diventa ‘bestiale’. E si festeggia la nascita di un cucciolo di zebra [LE FOTO]

Avrà inizio l’8 dicembre il Natale Bestiale di ZOOM Torino. La festa più magica dell’anno, con i suoi protagonisti e divertenti attività, trasformeranno il bioparco ZOOM Torino in una succursale – bestiale – del Polo Nord.

E sarà l’occasione per vedere per la prima volta il cucciolo di zebra nato pochi giorni fa al parco.

È il primo cucciolo di zebra nato a ZOOM Torino e vivrà – insieme agli altri due esemplari adulti – all’intero dell’habitat Serengeti (inaugurato nel 2013) che accoglie oltre 30 animali di 10 specie differenti, tra cui ippopotami, rinoceronti, giraffe e gazzelle. Ad oggi, con il suo arrivo, sono solo 24 gli esemplari di zebra ospitati nei parchi italiani con l’obiettivo di tutelarne la specie. Il piccolo, che subito dopo la nascita si è alzato sulle proprie zampe, proprio come avviene in natura, sta bene e vive in perfetta simbiosi con la sua mamma che lo sta allattando ed accudendo senza mai perderlo di vista. Al momento biologi e veterinari hanno scelto di non avvicinarsi, per evitare di interferire con le attività relazionali mamma/piccolo fondamentali nei primi giorni di vita e per questo motivo non è stato ancora possibile stabilirne il sesso. Nei prossimi giorni verrà indetto un contest sui social per permettere a tutti i followers di scegliere il nome del nuovo arrivato.

I visitatori saranno catapultati, non appena varcato l’ingresso, nell’atmosfera tipica del Natale – con musica, luci, pacchi regalo ed un grande albero addobbato – che li accompagnerà in viaggio immersivo tra gli habitat del parco e le aree allestite per l’occasione. Inoltre, 10 giganti sculture luminose, che riproducono, a grandezza naturale, alcuni degli animali più amati come l’elefante, il rinoceronte, la giraffa e la zebra, incanteranno gli ospiti durante il percorso e renderanno ancora più magica l’atmosfera.

Prima tappa al Villaggio degli Elfi. Qui si potranno incontrare i simpatici aiutanti di Babbo Natale che intratterranno i più piccoli, durante tutta la giornata, con animazione, laboratori, giochi e divertenti sessioni di baby dance durante la quale imparare il divertente Ballo di Natale. Inoltre, tutte le domeniche dall’11 dicembre all’8 gennaio + venerdì 6 gennaio si terrà lo speciale show Aspettando Papà Noël, uno spettacolo di Natale brillante, divertente e unico nel suo genere*.

Arrivati poi nel Regno delle Renne si potrà imbucare la letterina per Babbo Natale e provare l’emozione di salire sulla sua slitta! E dove, se non qui, incontrare i 4 esemplari adottati l’anno scorso (provenienti da altre strutture zoologiche europee) e capitanati da Rudolph, la fedele renna dal naso rosso di Babbo Natale e i suoi amici Cometa, Saetta e Freccia? Tutti i giorni in programma speciali talk ed extra experience durante i quali imparare tutto sul magico mondo delle renne, tra informazioni scientifiche e racconti leggendari su questa specie simbolo del periodo natalizio, e partecipare al loro feeding per vederle mangiare il loro spuntino preferito: i licheni!

Proseguendo nel parco si incontrerà poi la Casa del regalo dove chiunque potrà scrivere su un cordoncino il proprio desiderio per l’ambiente e scoprire tutti i prodotti, ottimi come regali di Natale, che sostengono i progetti della Fondazione ZOOM, come il Gioco dell’Ambiente, gioco in scatola 2 in 1 al cui interno sono presenti due differenti attività (Gioco dell’Ape e SOS Salva Ogni Specie). I bambini, inoltre, potranno portare qui un giocattolo che non usano più e che, grazie al Serming, avrà una nuova vita e sarà regalato, il giorno di Natale, ai bambini più bisognosi.

E per un’experience ancora più completa, non mancheranno le proposte gastronomiche: a pranzo l’Ombiasy Restaurant proporrà speciali Menu a tema natalizio, mentre a merenda si potrà gustare frutta da immergere in una cascata di cioccolato o marshmallow arrostiti – per i più grandi accompagnati da del caldo vin brulè.

*SPECIALE SHOW “ASPETTANDO PAPA’ NOEL”: tutte le domeniche dall’11 dicembre all’8 gennaio + venerdì 6 gennaio

L’azione si svolge nel laboratorio di Babbo Natale, il luogo incantato in cui vengono creati i giocattoli da consegnare ai bambini nel giorno più bello dell’anno. Protagonisti dello spettacolo sono Ricky e Marco, due elfi che aiutano a confezionare i regali. Marco, però, è un po’ maldestro, si lascia trasportare dalle mille meraviglie presenti nel magico laboratorio e finisce per combinare un sacco di pasticci. Ricky dovrà intervenire e, solo grazie all’aiuto dei bambini del pubblico, riuscirà a sistemare tutto in tempo per festeggiare il Natale.

Lo spettacolo è scritto e realizzato da Marco Sereno, che utilizza giochi di prestigio e tecniche di ventriloquismo e di mimo per animare il pupazzo che incarna Ricky.

Giorni e orari di apertura del parco:

DICEMBRE: dall’8 all’11 – 17,18 – dal 24 al 31 (chiusura 25) – dalle 10.30 alle 17,30

GENNAIO: dall’ 1 all’8 – dalle 10.30 alle 17,30