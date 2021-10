Zona disco in corso Francia per aiutare i commercianti

Un parcheggio temporaneo, tramite disco orario di un’ora, attivo dalle 8 alle 20, per aiutare i commercianti.

Questa la soluzione proposta dal sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli, per aiutare i commercianti dopo lo stop al parcheggio di veicoli sulle banchine laterali lungo corso Francia, vietati dal 19 luglio per decisione di Palazzo Civico per motivi di sicurezza. Da luglio a oggi sono circa 700 le sanzioni comminate dagli agenti della polizia locale a Rivoli per la sosta vietata. A distanza di quasi tre mesi, i commercianti del corso hanno chiesto, e ottenuto, un incontro con l’amministrazione comunale per chiedere dei provvedimenti: «Abbiamo perso il 20% degli incassi» hanno spiegato in coro i rappresentanti del mondo del commercio in sala giunta. E se le pattuglie dei civich continuano a filmare le targhe dei mezzi parcheggiati in divieto – si stimano una decina di veicoli sanzionati al giorno – i commercianti chiedono un altro provvedimento perché, a detta loro, quei parcheggi sono basilari e, ancora, perché i clienti non tornano una seconda volta dopo aver preso una multa per divieto di sosta.

Tragaioli ha rimarcato come quella decisione è stata presa per tutelare le persone che vanno in bicicletta e gli stessi automobilisti, poiché chi parcheggia deve aprire la porta sinistra per uscire dal mezzo. E, ancora, per aiutare l’attraversamento dei pedoni, vista la poca visuale. La paura dei commercianti è che, se non venisse trovata una soluzione alternativa, il rischio di abbassare definitivamente le serrande potrebbe essere davvero dietro l’angolo. «Stiamo cercando una soluzione. Il disco orario potrebbe esserla. Dopo le 20, i residenti potranno parcheggiare normalmente fino alle 8 del giorno successivo» conclude Tragaioli.