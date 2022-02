Zakaria: “Pronto a giocare subito, mi ispiro a Vieira”

È uno dei grandi colpi piazzati dalla Juventus nel corso della campagna di rafforzamento invernale. L’altro, Dusan Vlahovic, ha già conquistato i tifosi. Denis Zakaria spera di fare altrettanto e promette il massimo impegno e…gol: “Sicuramente è sempre stato un obiettivo aumentare il numero delle reti realizzate. Visto che sono alla Juve questa potrebbe essere una buona occasione per diventare più efficace in questo senso”.

Buona l’accoglienza dei nuovi compagni: “Sia con l’allenatore che com il gruppo è stato tutto molto fluido, ci siamo trovati subito bene. L’atmosfera è sempre buona. Io ho una posizione naturale in mezzo al campo. Fisicamente mi sento bene, mi sono già allenato due volte. Se l’allenatore ha bisogno di me sono pronto a scendere in campo anche il prossimo turno”.

Quindi sul passo in avanti nella sua carriera: “La Juventus è una squadra forte, con molta qualità, credo che arrivare qui rispetto alla Germania sia un gran passo in avanti per me, spero di poter progredire anche io. Descrivere le mie caratteristiche? Sono aggressivo, amo recuperare il pallone, ma anche difendere e aiutare, posso descrivermi come un giocatore abbastanza completo”.

Qualcuno ha già azzardato paragoni impegnativi con grandi juventini del passato: “Se devo pensare a qualcuno, direi Patrick Vieira, mi è sempre piaciuto. Sono Zakaria, comunque, cerco il mio stile e non cerco un modello preciso. Pogba? Lo conosciamo tutti. Sappiamo cos’ha fatto e cos’ha lasciato, è fantastico e spero di avere lo stesso successo. Ho la mia identità, spero di trovare il mio cammino e di lasciare il mio segno”.