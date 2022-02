Zakaria, “Polpo” Juve: «Sulle orme di Pogba»

Un altro Polpo in casa Juve, con la speranza che possa ripetere quanto di buono fatto vedere da Paul Pogba. Ieri, intanto, è stato il giorno di Denis Zakaria, centrocampista svizzero, pescato, come già accaduto con McKennie, in Bundesliga.

Zakaria, perché ha scelto la Juventus?

«Ho scelto la Juventus perché è un club che mi ha fatto sempre sognare. Per me è un sogno essere qui e ho deciso che sarebbe stato il passo giusto per continuare la mia carriera».

Che tipo di giocatore è?

«Se dovessi descrivermi direi che mi piace giocare in avanti, sono aggressivo. Amo molto recuperare i palloni, ma anche difendere e aiutare nel recupero del pallone. Mi posso descrivere come un giocatore abbastanza completo».

Oltre alla Juventus, l’hanno cercata anche altre squadre?

«Mi aspettavo di lasciare il Borussia ma non subito, a metà stagione. Ma non succede tutti i giorni che ti cerchi la Juve e ho colto subito l’occasione, spero di poter dare il mio contributo».

Qual è stato il suo impatto con il mister e con i compagni? Ha una posizione preferita?

«Sia con l’allenatore che con i miei compagni è stato tutto molto fluido e ci siamo trovati subito bene. L’atmosfera qui è sempre buona».

Si sente pronto per giocare domenica?

«Onestamente si perché sto bene fisicamente, mi sono allenato già due volte con la squadra, ho già cominciato a prendere le misure. Quindi se l’allenatore ha bisogno di me, sono pronto».

Ha un modello al quale si ispira?

«Se devo pensare a qualcuno direi Patrick Vieira perché è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Però io sono Zakaria e ho le mie caratteristiche e non necessariamente devo aderire ad un modello».

E’ il terzo svizzero ad arrivare alla Juve: è orgoglioso?

«Sì moltissimo, era un sogno per me. La Juventus era la squadra preferita di mio padre quindi conosco molte cose di questo club».

La Juve può essere il punto più alto della sua carriera?

«Io non mi fermo qui, sono un combattente e voglio sempre migliorare. Sicuramente è un passo molto importante nella mia carriera, però io voglio diventare sempre più forte e migliorarmi. Quindi sono sicuro che qui avrò l’occasione di farlo. Ma se guardo al futuro questo è solo un passo, ma non è il termine».

Si ispira a Pogba?

«Tutti conosciamo Pogba, sappiamo quello che ha fatto alla Juve. Spero di avere lo stesso successo che ha avuto lui, però io ho la mia identità e spero di lasciare il mio segno».