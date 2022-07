Workshop, cinema e musica: Barriera si riprende i suoi spazi

Cinema, musica, letteratura, sostenibilità ambientale, workshop, performance, talk. È davvero ricca l’estate 2022 di eventi per i cittadini del quartiere Barriera di Milano. Un calendario di appuntamenti, iniziato a giugno, che terrà banco fino al prossimo 24 settembre, coinvolgendo alcune delle realtà locali più prestigiose del territorio. Dai bagni pubblici di via Aglié 9 ai laboratori della casa del quartiere di via Baltea 3 passando per l’Arena Monterosa, Agrobarriera e il centro multiculturale di corso Taranto 160. Tutti incontri accessibili alla cittadinanza.

APPUNTAMENTI

Stasera si potrà scegliere tra le proiezioni di via Brandizzo 65, la rassegna Chourmo dei bagni pubblici e “La città incontra la montagna”, racconto sul recupero dei luoghi abbandonati all’orto urbano del Boschetto, in via Petrella 28. Domani ai Laboratori di via Baltea spazio a una giornata dedicata alle Case Bottega di Barriera di Milano mentre martedì, al centro multiculturale, workshop di cinema a cura di Emanuele Policante nell’ambito del concorso nazionale “Lavori in Corto – gli occhiali di Gandhi”. Incontro importante venerdì alle 17.30, da AgroBarriera, con il confronto tra le nuove esperienze di comunità di sostegno all’agricoltura e progetti a difesa dei campesinos in America Centrale. A seguire musica dal vivo e aperitivo realizzato da Eco dalle Città. Mercoledì 20 luglio alle 19, in via Baltea, ecco radio live Talk Baltea Talk con rassegnaTO #2 – Purgatorio mentre dalle 21.30 i giardini di piazza Bottesini ospiteranno luci e suoni tra videomapping e racconti sonori.