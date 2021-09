Weekend a due facce: piogge e grandinate al Nord, caldo estivo sul resto del Paese

Italia spaccata in due sul fronte meteorologico. Da una parte c’è l’anticiclone africano che fa sentire i suoi colpi nel centro sud, dall’altra le perturbazioni atlantiche pronte ad investire il Settentrione. E’ l’istantanea fotografata dal sito www.iLMeteo.it con la quale si informa che domani sarà una giornata in gran parte stabile e soleggiata su tutte le regioni. Un sabato praticamente da piena estate su molte zone d’Italia, a cui tuttavia seguirà una domenica durante la quale alcuni angoli del Paese, Piemonte compreso, dovranno fare i conti con l’arrivo di forti piogge e locali grandinate.

SABATO CALDO, MA DOMENICA CAMBIA

Domani, dunque, le temperature risentiranno della presenza dell’anticiclone sub-tropicale: in Sardegna si toccheranno ancora una volta i 36°gradi; al Centro si arriverà fino a 28-29°C mentre al Sud la colonnina di mercurio segnerà 31-33°C . Ma, come detto, durerà poco. Sì, perché nel frattempo dall’oceano Atlantico si sta avvicinando una forte perturbazione che porterà rovesci e temporali già nel corso delle ore serali.

ITALIA SPACCATA IN DUE

In particolare, il maltempo farà sentire i suoi effetti soprattutto al Nordovest ed in particolare in Piemonte, dove si prevedono rovesci sparsi e qualche temporale. Domenica il fronte perturbato si sposterà verso est, toccando Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, a suon di temporali, grandinate e possibili nubifragi con le temperature annunciate in calo. Sul resto d’Italia invece continuerà il caldo estivo con un ulteriore incremento delle temperature massime.