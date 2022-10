Wanda Nara vuole il divorzio: la risposta di Icardi è shock

Più che un divorzio, è una telenovela. Quella che da diverse settimane stanno inscenando Wanda Nara e Mauro Icardi, perché la verità è che lei vuole il divorzio ma lui no e quindi si rifiuta di firmare le carte. Fino ad ora l’ex bomber di Samp, Inter e Psg aveva scelto un profilo basso lasciando sfogare le insinuazioni. Poi però con una lunga diretta via social da Istanbul, dove è rimasto con i cinque figli mentre la moglie è in Argentina per i suoi impegni televisivi, si è sfogato. E non ha risparmiato nessuno, dando nuova linfa alla storia e argomenti buoni per discutere. Ha spiegato di aver deciso di tenere privata una vicenda che tale doveva restare, ma «se lei vuole rendere tutto pubblico allora renderemo tutto pubblico e continuerò a mostrare la verità alle persone, ai giornali e alle riviste e al mondo intero. Se c’è qualcosa che ho, è che non sono un bugiardo. Nel bene e nel male dico sempre la verità». Così spiega come stanno realmente le cose, almeno dal suo punto di vista: «Lo dice da un anno che vuole separarsi. Poi però arrivano i ricatti, le minacce e non si separa mai. La stessa cosa è successa l’anno scorso ed era tutta una bugia. Ma infatti non c’è motivo. Stiamo insieme da nove anni, non ci siamo mai separati. Soprattutto, se si deve parlare di cose, se ne parla di persona». Normale che in una coppia ci siano arrabbiature e scontri, ma per lui devono rimanere circoscritti alla famiglia anche perché i loro figli sono abbastanza grandi per leggere tutto e rendersi conto. Nella diretta però c’è stato anche spazio per il presunto amante della moglie:«L-Gante ha sfruttato bene le sue parole per aggrapparsi a tutta questa situazione. Non voglio commentare né nessuno nella mia famiglia ne vuole parlare. Non è quello che voglio per i miei figli e, soprattutto, per le mie figlie. Lui ha detto che era da qualche altra parte, ma erano insieme a girare un video alquanto ridicolo». Anche se Wanda continua a dire che sono separati, in realtà la settimana scorsa quando lui è andato a Buenos Aires «ci siamo divertiti, eravamo insieme. Fino al giorno dopo quando sono tornato, tutto andava più che bene». Fino a giugno rimarranno a Instanbul. E poi l’addio