Wanda Nara ritorna in Turchia. E Icardi prova a riconquistarla

Wanda Nara è tornata allo stadio, per vedere il Galatasaray e quindi il marito, Mauro Icardi, e questa è già una notizia. L’altra però ha un peso maggiore perché sono pure tornati insieme, anche se nessuno al momento ci avrebbe scommesso.

Tutto nasce da alcuni video che lei ha postato e poi cancellato quasi immediatamente. Non abbastanza in fretta per nascondere quello che le immagini mostravano. Si vedeva una limousine romanticamente allestita da, calciatore per accoglierla: luci soffuse, petali di rosa, ma soprattutto le sue parole che facevano intuire si trattasse di un appuntamento tra innamorati.

Wanda si è brevemente giustificata durante il programma “Es por ahí” spiegando che «siamo cresciuti insieme io e Mauro. Vedremo cosa succederà. Intanto lavoro per il club, per Mauro. Sono stati i media a inventare che non ero più il suo agente. Continuo a lavorare con lui». E continuano a vivere quasi insieme perché come ha svelato il giornalista argentino Guido Zaffora il suo appartamento a Istanbul è nello stesso palazzo di Icardi.

Eppure lei solo una settimana fa a “Verissimo” aveva raccontato una verità molto diversa: «Abbiamo iniziato una separazione soprattutto per organizzare il discorso dei bambini. Con cinque bambini devi essere organizzata. Non l’abbiamo fatto per litigare. Siamo andati dalla mia avvocata, che è come una zia, vuole molto bene a entrambi. Siamo andati lì per organizzare la nostra vita. Ma siamo una famiglia e quindi mai dire mai, ma non stiamo assieme già da due mesi anche se ci parliamo tutti i giorni».

E il cantante argentino L-Gante? I due sono stati molti bravi a cavalcare la popolarità che questa presunta storia poteva dare ad entrambi, ma lei smentisce che siano andati oltre ai rapporti di lavoro: «Hanno parlato di tutto e non è vero. Io sono una che diventa subito amica delle persone. La verità è che amo Mauro, è la persona più importante in questo mondo per me, lui sa che io sarò sempre la sua procuratrice. Ci siamo lasciati, ma non possiamo escludere niente. Vedremo in futuro se torneremo qui insieme a parlare, potrebbe succedere». In realtà probabilmente è già successo.