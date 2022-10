Wanda Nara-Icardi, tira e molla: in Turchia per la resa dei conti

Come una vera primadonna, Wanda Nara si sta prendendo tutta la scena anche se in questa storia ci sarebbe un altro coprotagonista come Mauro Icardi. Ma per ora sta facendo tutto lei, nel bene e nel male: la separazione dal marito, la storia (presunta) con il cantante L-Gante, la sua voglia di tornare a Milano che considera la sua vera casa. Gli ultimi capitoli della telenovela in salsa argentina sono cominciati quando un sito argentino ha ipotizzato un riavvicinamento tra l’imprenditrice e il calciatore: «Wanda Nara perdona Icardi», ha titolato. A stretto giro però lei ha risposto e non è stata conciliante: «Non ho nulla da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultato». Al di là dell’egocentrismo, come al solito racconta la sua verità. A sentire il marito, che è tale fino a prova contraria, la situazione non è proprio così: «Separato come quando sono andato in Argentina qualche giorno fa? Sottoscrivo che ci siamo trovati benissimo», ha spiegato. Il bomber, ora al Galatasaray, fa capire che tra i due ci sia stato un chiarimento durante la sua recente fuga da Istanbul in America Latina. Intanto però nelle ultime ore Wanda Nara (insieme alla sua inseparabile legale) è rientrata in Turchia dopo il periodo di lavoro a Buenos Aires e i due finalmente avranno tempo e modo di discutere trovando un accordo che porti o meno alla separazione. Il problema è che non ci sono solo i 5 figli, in teoria l’unica loro preoccupazione, ma in mezzo si è infilato anche Elian Angel Valenzuela, nome d’arte di L-Gante, rapper argentino di 22 anni e quindi decisamente più giovane della Nara. Il suo ultimo brano, “El ùltimo romantico”, è accompagnato da un video nel quale lui e Wanda sono sotto le lenzuola, senza vestiti. Lei gli accarezza il petto, le labbra si sfiorano. Il risultato? In 24 ore, 1,5 milioni di visualizzazioni «La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla – si è sfogato sui social l’ex capitano dell’Inter – e a difendere l’indifendibile. È diventata lo zimbello del mondo intero con i suoi atteggiamenti. I nostri figli sono molto arrabbiati con la mamma, non sopportano più che lei renda tutto pubblico».