Wanda Nara, altra telenovela: c’è qualcosa con il cantante?

Da una telenovela all’altra, perché ormai Wanda Nara è abituata, presunti amanti compresi. Appena il tempo di piazzare Mauro Icardi e i figli in Turchia, loro nuova sistemazione almeno per i prossimi due anni (anche se lei sogna Miami) e una nuova bufera è pronta a scoppiare.

La showgirl e imprenditrice argentina negli ultimi giorni ha voluto rassicurare tutti. La soluzione di Istanbul e del Galatasaray, anche se hanno dovuto lasciare Parigi, è perfetta per loro. Anzi, i figli sono entusiasti del cambiamento, della nuova scuola e della vita in Turchia. Così il quadretto familiare che solo prima di Natale sembrava compromesso, ora è perfettamente a posto.

Poi Wanda è volata in Argentina, perché in queste settimane è impegnata come giudice nel programma Quien es La Mascara?, la versione sudamericana del nostro Il Cantante mascherato. Un impegno in tv che la terrà molto impegnata ma che ha anche riaperto le voci su un nuovo possibile amore in corso e quindi una crisi all’orizzonte.

Questa volta è stato il programma Socios del espectaculo a sganciare la bomba. Quella tra Wanda e Mauro sarebbe solo una tregua di facciata, perché un altro tsunami è pronto ad abbattersi e si chiama L-Gante. Un cantante molto noto in patria anche se qui non lo conosce quasi nessuno che negli ultimi tempo è davvero troppo vicino alla Nara.

Secondo la trasmissione, ormai tra Wanda e il marito c’è solo un rapporto professionale perché «lei si sta avvicinando a qualcuno che conosce da molto tempo, L-Gante. Si seguono sui social network e si stanno avvicinando sempre più giorno dopo giorno. Condividono una profonda amicizia… Qualche settimana fa hanno preso parte alla stessa festa. Non c’è stato nulla di scandaloso pubblicamente ma la loro complicità ha attirato l’attenzione, c’erano molte persone a quel party. Stando a quello che mi hanno detto lui sarebbe molto interessato a lei».

Sull’argomento è stata stuzzicata anche sua sorella, Zaira, ospite di un altro programma: «Smettetela di parlare di ragazzi, noi amiamo la musica. Con Wanda ci piace ballare sulla musica di L-Gante. Wanda separata da Icardi? Non voglio entrare nella vita di mia sorella». Come smentita, deboluccia.