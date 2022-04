Wanda, Mauro e China Suarez: la soap argentina continua…

Nemmeno uno sceneggiatore da Oscar, o di soap opera fate voi, sarebbe così bravo a mescolare passione e dramma, sentimento e ragione. Tutto concentrato nella famiglia di Mauro Icardi e Wanda Nara che ancora una volta finiscono nel mirino del gossip.

Il matrimonio dopo la bufera di novembre che li aveva messi definitivamente in crisi sembrava vivere un nuovo momento felice e invece secondo la stampa argentina così non è. Perché torna di nuovo in ballo Eugenia “China” Suarez, la donna che ha provocato tutto lo sconquasso di fine anno e non ha ancora mollato la presa.

Così nel talk show “Lam”, uno dei più popolari in Argentina, è stato servito sul piatto d’argento un nuovo scoop. A lanciarlo, la giornalista Yanina Latorre: lo scorso weekend la Suarez approfittando del fatto che la sua rivale era in Argentina e il marito a Parigi per giocare, si sarebbe rifatta viva. Solo un messaggio giusto per dirgli che tra qualche giorno lei tornerà in Europa e le piacerebbe vederlo. E nel programma “Socios del Espectáculo” hanno approfondito la vicenda: l’attrice avrebbe mandato un messaggio con una parola sola, “Pronto?” per fargli capire che stava arrivando. Solo che Icardi l’ha bloccata e quindi si è fatta prestare il cellulare da un’amica, Mancha La Torre.

Ma il calciatore ha subito mandato uno screenshot alla moglie Wanda e le avrebbe anche spiegato che da quel numero erano arrivata parecchie chiamate a cui non ha risposto. A quel punto Wanda ha provato a risalire al proprietario di quel numero e l’amica di China ha bloccato Icardi.

Wanda ha detto di non essere sorpresa e ha bollato il comportamento della sua rivale come pessimo: «La stessa donna che ha accarezzato una gravidanza e ha dormito con il marito in un camerino e allo stesso tempo è rimasta incinta. Mi aspetto tutto il peggio da lei. Mi fido solo dell’amore della mia famiglia. Che faccia come vuole, per me l’argomento è chiuso». Ma per la stampa argentino è tutto grasso che cola.