Wanda e Icardi alle Maldive, la telenovela cambia finale

Ora ci diranno che siamo stati involontari protagonisti di una gag a “Scherzi a parte”, non si sono altre soluzioni. Perché Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo settimane di separazione e accuse reciproche, di carte bollate e avvocati, hanno scelto l’epilogo più clamoroso alla loro storia e sono tornati insieme. Esatto, come se nulla fosse successo nel frattempo. Come se tutte le interviste che ha rilasciato lei parlando di divorzio e firme sulle carte fossero in realtà carta straccia.

Decisiva è stata la vacanza a due sulle spiagge delle Maldive, ma in realtà avevano già deciso tutto. E il sospetto forte di un gioco nel quale solo loro hanno mosso le pedine facendoci credere che così non fosse, adesso diventa realtà. Lo conferma l’ultimo post del calciatore che abbraccia la moglie, ancora tale a tutti gli effetti, e scrive: «Non è la donna della mia vita, è la mia vita stessa trasformata in donna. Le storie Disney hanno anche seconde stagioni. Ti amo Wanda». Mauro Icardi dedica tenere parole a Wanda Nara, pubblicando sui social due scatti insieme.

Sposati dal 2014, hanno due figlie, Francesca (nata nel 2015) e Isabella (nel 2016) ma lei è mamma anche di Valentino (del 2009), Constantino (2010) e Benedicto (2012), nati dal matrimonio con Maxi Lopez. Poi però la lunga e profonda crisi che dura da un anno. E solo un paio di settimane fa Wanda a “Verissimo” aveva detto: «Non stiamo più insieme da due mesi. Oggi siamo in pausa, ma siamo una famiglia e non si sa mai».

A confermare il riavvicinamento arrivano foto e video che Icardi e Wanda Nara stanno pubblicando in questi giorni su Instagram. Come ha spiegato la giornalista argentina Cora Debarbieri, le Maldive hanno fatto da sfondo alla riconciliazione. E questo nonostante lei solo pochi giorni fa al “Corriere della Sera” avesse parlato così: «Io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo. Mia madre da giovane faceva l’attrice. Ha conosciuto mio padre e ha smesso. E io, nel 2022, non posso permettere che la storia si ripeta». Invece l’ha permesso, perché la storia si ripete.