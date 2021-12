Oltre quanto immaginato con Mattia Pascal da Luigi Pirandello o dalla più accesa fantasia di Franz Kafka, per Rosalia Cascone di Grugliasco il surreale ha da pochi giorni nuovi parametri. Vittima di una storia incredibile, ma anche di una burocrazia sciatta, la donna ha scoperto di risultare morta da dieci anni per l’Asl. Tutto merito, se così si può dire, d’aver richiesto un tampone per il Covid. Ed essere tornata a casa, più che sconvolta.

