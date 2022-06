Vulimme faticà

L’inflazione è al 6% ma aumenta dell’1% mensile, per cui si arriverà (se va avanti così) al 12% annuale. Un’inflazione a due cifre era dagli anni ’80 che non si vedeva. Non siamo i soli ad averla galoppante: la Germania ce l’ha al 7,39%, l’Eurozona al 7,44, la Gran Bretagna al 7,79, gli Usa all’8,26, la Turchia al 70% (non ho battuto uno zero per errore: proprio al settanta). Sono finiti gli anni beati dello zerovirgola. I giovani d’oggi non ci sono abituati, non sanno neanche bene cosa sia l’inflazione, eppure è cosa antica. Spiegando alla grossolana, lo Stato si procura soldi stampandoli, e così la moneta si svaluta a danno di tutti i lavoratori a reddito fisso, cioè dipendenti e pensionati. È una specie di tassa aggiuntiva, subdola e nascosta. Oggi che l’euro non si può stampare a piacere, si svaluta il costo del lavoro. Ecco perché cresce (nei numeri ufficiali) la disoccupazione mentre interi settori come quello turistico e ortofrutticolo lamentano carenze urgenti di personale: i salari di mercato offerti sono inferiori a quanto i lavoratori, spesso protetti dal salario di cittadinanza, possono ottenere lavorando in nero. Ed è quello il valore reale del lavoro: quanto ti danno in nero. Il resto (ferie, feste, maternità, pensione) te lo paghi tu. Se sei in gamba e sai contrattare, se hai una specializzazione e non solo due braccia da offrire, ti conviene persino: non paghi tasse e l’inflazione la compensi ad ogni contratto nuovo. Purtroppo così uno Stato non può andare avanti. Senza tasse mancherebbero non solo il welfare, ma anche i servizi pubblici più elementari. L’imprenditoria funziona così al sud, e vediamo in che stato sono là i servizi. Per ora compensa il nord, ma fino a quando?

