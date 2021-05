“Volta di vetro” torna su Destiny 2!

Il 22 maggio alle 19, Bungie lancerà la prima incursione di Destiny, Volta di Vetro, su Destiny 2. I guardiani torneranno nelle profondità di Venere per attraversare le fratture spazio-temporali ed eliminare Atheon, Confluenza Temporale, prima che diventi una minaccia irrefrenabile.

UNA CLASSICA GARA VERSO LA GLORIA CON NUOVE SFIDE

Le incursioni sono attività di punta di Destiny 2 e il ritorno della Volta di Vetro comporta dei cambi alla sua versione classica. Si tratta di sfide che terranno sulle spine anche le squadre veterane, mentre queste si allenano per conquistare il titolo e la cintura del primato mondiale.

“Volta di Vetro” sarà lanciata sia in modalità Contesa che come gara al primato mondiale. Per vincere, i guardiani dovranno inoltre completare una serie di trionfi impegnativi. Bungie ha annunciato come funzionerà la nuova “Volta di Vetro”: