Volpiano, esplosione in una ditta: quattro operai ustionati, due sono gravi

Nuovo incidente sul lavoro nel Torinese, ancora una volta dalle conseguenze gravi. Questa volta è successo a Volpiano, dove, nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 11 gennaio) si è registrata un’esplosione all’interno della ditta Providus in corso Piemonte.

Da quanto si apprende, quattro operai sono rimasti ustionati dallo scoppio di una bombola avvenuto in un deposito, quando le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 14:00.

Due operai sono stati trasportati in elicottero al Cto in codice rosso e sarebbero in gravi condizioni. Le altre due vittime dell’incidente, invece, sono attualmente ricoverate all’ospedale Giovanni Bosco.

Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettore dello Spresal dell’Asl To4: si sta provando a stabilire l’esatta dinamica dei fatti.