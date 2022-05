Vol.To. e la Cpd al Salone del libro: il programma degli appuntamenti

Tra le varie anime di questo 34° Salone del Libro, vi è sicuramente il volontariato. Il tema di questa edizione del Salone è infatti “Cuori selvaggi” e pochi meglio del volontariato possono coglierne le sfumature e apprezzarne il significato. Tanto per cominciare sarà presente il Centro servizi per il volontariato, con uno stand in condivisione con Cpd – Consulta per le persone in difficoltà, nel Padiglione 3 N04. Sabato 21 maggio, dalle 15.30 alle 16.30, la stessa Cpd, in collaborazione con Fondazione Crt, all’Arena Piemonte sarà protagonista di un incontro sull’Agenda della Disabilità, realizzata con la partecipazione di centinaia di organizzazioni di volontariato e referenti della società civile. Domenica 22 alle 15, alla Casa della Pace, invece, si terrà un incontro dal titolo “Torino, Città dell’inclusione. Le politiche d’integrazione delle persone richiedenti asilo, rifugiate e migranti”. All’evento parteciperanno diverse istituzioni, enti, associazioni, e si parlerà di come per rispondere all’emergenza ucraina, la Città di Torino abbia proposto al Ministero dell’Interno un ampliamento del proprio progetto Sistema nazionale di Accoglienza e Integrazione, con 100 nuovi posti (in famiglia e alloggi). Inoltre, il Servizio stranieri e minoranze etniche della Città ha attivato specifici interventi di sostegno in favore dei minori non accompagnati di nazionalità ucraina, attraverso un dialogo con le realtà del terzo settore che gestiscono i percorsi di accoglienza e integrazione. In apertura di Salone, giovedì 19, invece, si è tenuto un altro incontro con tema l’Ucraina, per presentare, attraverso il racconto diretto degli attori coinvolti, il sistema integrato con cui è stata accolta la popolazione Ucraina per far fronte all’emergenza; tra questi vi sono Protezione Civile, Banco Farmaceutico, Sermig e tante altre realtà. Sempre il 19 si è tenuto anche un incontro dal titolo “Un ponte di libri per la pace e la salvaguardia dei diritti umani. Perché la memoria unisce e non divide”.