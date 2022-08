Vlasic e Miranchuk: «Un Toro d’attacco»

Va bene il Toro, va bene la Serie A. Ma il miglior “seduttore” di Nikola Vlasic – corteggiato da altre squadre italiane – è stato il suo connazionale e concittadino (sono entrambi di Spalato) Ivan Juric. Ieri è arrivata la notizia ufficiale dell’ingaggio dell’ex West Ham in prestito con diritto di riscatto. Queste le sue prime parole in maglia granata: «Sono felice di essere in questo grande club – ha detto a Toro Channel -. Chi è Nikola Vlasic? Sono una persona che lavora duramente, mi piace allenarmi molto, in campo do sempre il 100 per cento. Questa è la cosa più importante. So che il Toro è un club nel quale bisogna dare tutto e io sono qui per questo».

«Perché il Toro e la Serie A? La volevo, il Toro è grande club e Juric grandissimo allenatore. Ho messo insieme i pezzi del puzzle e ho fatto la mia scelta. In Croazia tutti conoscono Juric e lo rispettano, poi siamo anche della stessa città e c’è una bella sensazione tra di noi per questo motivo». Vlasic indosserà il 16: «Mi piaceva l’8 ma era già occupato – ha continuato -, mi sta bene sulle spalle». Quella di Vlasic è una famiglia di sportivi ad altissimo livello, mamma, papà e sorella. «Ho praticato diversi sport – ha raccontato -, tra cui il tennis. Ma alla fine ho scelto il calcio, fin da piccolo sognavo di fare il calciatore». L’arrivo a Torino alla corte di Juric può essere un trampolino di lancio verso il Mondiale in Qatar. L’Italia non ci sarà ma la Croazia sì: «Spero di fare bene qui per essere convocato», ha concluso Vlasic.

Da Vlasic palla a Miranchuk. Sì, perché ieri è stato annunciato l’ingaggio anche dell’ex Atalanta e Lokomotiv Mosca che sbarca sotto la Mole «a titolo temporaneo con l’opzione per l’acquisto definitivo», si legge nella nota divulgata ieri pomeriggio dal club di via dell’Arcivescovado. La tribù dei piedi buoni aumenta in casa granata. «Sono un centrocampista offensivo – ha raccontato il primo calciatore russo della storia granata a Toro Channel -, gioco sulla destra e cerco di accentrarmi per fare assist ai miei compagni e gol».

Dall’Atalanta al Toro: «Due squadre che giocano in maniera simile – ha spiegato l’ex Ferroviere – e penso che questo mi aiuterà ad ambientarmi velocemente con la squadra. Juric gioca un calcio molto aggressivo e offensivo, questo mi piace veramente tanto». Il campionato è alle porte: «Quale è la mia condizione fisica? Sto benissimo – ha aggiunto -, mi sento molto bene. Sono sicuro di essere pronto per la nuova stagione».