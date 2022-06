Vlasic è l’uomo giusto ma c’è il solito guaio: il West Ham vuole soldi

L’indiscrezione lanciata dalla Croazia ha trovato terreno fertile, il Toro sta facendo sul serio per Nikola Vlasic. Di Spalato come il tecnico Ivan Juric, il classe 1997 ha tutte le caratteristiche che fanno al caso dell’allenatore: fantasia e velocità, oltre alla capacità di agire su entrambi i lati del campo, questi i punti forti del trequartista. E anche dal punto di vista delle motivazioni, Juric troverebbe un giocatore che ha enorme voglia di rilancio, come dimostra l’ultima stagione. Appena 19 apparizioni in campionato e una sola rete realizzata, Vlasic ha fallito al primo anno di West Ham: si era presentato come uno dei colpi dell’estate scorsa, il club sborsò quasi 30 milioni di euro per strapparlo al Cska Mosca. E anche per superare una concorrenza molto agguerrita, con il croato che era finito anche nel mirino del Milan, poi diventato campione d’Italia. Ora gli inglesi si accontenterebbero di una ventina di milioni, centrando così un’importante minusvalenza, ma restano ancora troppi per il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati. E i granata hanno un doppio obiettivo: limare ancora le richieste del West Ham, abbassando la domanda, e puntare a un prestito con obbligo o diritto di riscatto, così da poter valutare il giocatore per una stagione intera e poi decidere tra dodici mesi. Vlasic è attratto dal progetto Toro e soprattutto dal connazionale Juric, ma ora c’è da continuare le trattative con il club inglese che al momento non sembra intenzionato a fare grandi sconti. In uscita, invece, c’è sempre Karol Linetty: il polacco, che ha chiuso la passata stagione con appena 16 presenze e non ha mai conquistato Juric, è sulla lista dei partenti e ha estimatori. Alla Sampdoria, infatti, si è aggiunto lo Spezia, con i dirigenti liguri che hanno chiesto informazioni al dt Vagnati. I discorsi si sono allargati anche al difensore Dimitris Nikolau e al centrocampista Giulio Maggiore, obiettivi del Toro, e le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per cercare una quadra alla maxi-operazione. Infine, un ex granata potrebbe trovare una nuova chance in serie A: Cristian Ansaldi, infatti, ha cominciato a prendere contatti con la Salernitana. L’argentino, il quale ha terminato il suo contratto con il club di via Arcivescovado, sta riflettendo sul proprio futuro e adesso ha sul piatto anche la proposta dei campani. A Salerno, tra l’altro, ritroverebbe anche Davide Nicola, tecnico già avuto sotto la Mole.

Intanto, ufficializzata l’amichevole del 15 luglio contro l’Eintracht Francoforte a Bad Wimsbach, in Austria.