Vlahovic e Milik, coppia d’oro Juve. E si rivede Chiesa

Vlahovic e Milik come Leao e Giroud, ovvero due delle coppie più prolifiche della Serie A con otto gol totali realizzati finora. E sabato prossimo – alle 18 a San Siro – si affronteranno proprio Milan e Juventus per la nona giornata di campionato. Una sfida nella sfida, tra due delle coppie di attaccanti più in palla del campionato. Tornando alle due punte bianconere, con il passare delle partite cresce anche l’affiatamento e l’intesa tra Vlahovic e Milik. Il serbo, finalmente, non è più solo e spaesato là davanti. L’ex di Napoli e Marsiglia gli porta via un paio di uomini e viceversa. Con le due punte la squadra di Massimiliano Allegri – anche se il Bologna ha dimostrato di non essere avversario irresistibile – ha dimostrato di giocare meglio e di attaccare gli spazi nel migliore dei modi.

In evoluzione

Da uno a due, da due a tre. Più passa il tempo e più il progetto tattico in casa Juventus continua a cambiare cambia, con l’aggiunta in avanti di giocatori offensivi. Lo scorso anno Massimiliano Allegri e la dirigenza avevano deciso di dare il ben servito a Paulo Dybala puntando tutto su Dusan Vlahovic. Ma l’ex attaccante della Fiorentina non basta, per questo prima l’aggiunta al progetto di Angel Di Maria poi di Milik. Mentre ci si aspetta ancora di vedere il vero Fideo – domani, dopo aver scontato un turno di squalifica con il Bologna (ne manca uno) torna per la Champions -, Massimiliano Allegri, intanto, può sorridere. Come annunciato infatti sabato scorso in conferenza stampa dall’allenatore livornese da questa settimana Federico Chiesa ha ricominciato il lavoro sul campo e ieri ha svolto buona parte del lavoro con il gruppo alla ripresa degli allenamenti. In casa Juve le parole “calma, prudenza” sono ripetute come un mantra quando si parla del talento azzurro. Da Chiesa a Pogba, sì perché anche il francese si è rivisto ieri alla Continassa dopo l’infortunio. Da ieri l’ex United ha ripreso a lavorare in campo. L’obiettivo del francese è quello di tornare nel giro di un mese, per l’Inter?