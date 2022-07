Vlahovic: «Che bello giocare con Pogba». De Ligt, quasi fatta col Bayern

«È bello giocare con Di Maria e Pogba, sono contento di condividere con loro lo spogliatoio: sono due grandissimi calciatori, con loro cambierà sicuramente qualcosa»: così Dusan Vlahovic, dà il benvenuto ai due nuovi bianconeri, dopo i primi allenamenti insieme. «Vogliamo assolutamente fare meglio rispetto allo scorso anno – spiega il serbo – e dobbiamo solo guardare alla prossima stagione: proveremo a prenderci tutto ciò che abbiamo lasciato per strada».

Allenamenti a pieno organico per Massimiliano Allegri, anzi forse persino troppo pieno, visto che in realtà qualcuno è in partenza. Su tutti un nome: Matthijs de Ligt. «De Ligt si sta allenando bene ed è un giocatore della Juve, anche se il mercato è aperto fino al 31 agosto» risponde il tecnico bianconero nella call con i giornalisti americani, in vista della tournée di fine mese negli Usa. «Tutti sapete che c’è stato questo incontro con il Bayern Monaco – spiega l’allenatore – e se dovesse partire, la società si farà trovare pronta e lo sostituiremo nel modo migliore». Fra Juve e Bayern, in realtà, per arrivare all’accordo totale servirà un ultimo sforzo da parte dei tedeschi, che offrono 70 milioni contro la richiesta di 90 fatta dalla controparte. L’accordo potrebbe trovato a quota 80 più bonus. «Stiamo parlando, ma non posso dire nulla. Ottimista per De Ligt al Bayern? Sempre», il commento del ds dei bavaresi, Hasan Salihamidzic.

Per sostituire l’olandese ex Ajax, diventa però difficile arrivare a Koulibaly. Infatti il senegalese del Napoli sarebbe in procinto di passare al Chelsea: il procuratore del giocatore Fali Ramadani avrebbe raggiunto l’accordo con la nuova proprietà americana dei Blues. Alla Continassa, intanto, visite mediche per l’esterno ex Genova Andrea Cambiaso, classe 2000, destinato al prestito al Bologna.