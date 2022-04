Vlahovic, caccia al gol con la bestia nera Inter: Dybala all’ultimo tango

Il primo derby d’Italia di Dusan Vlahovic, l’ultimo di Paulo Dybala, almeno con la maglia della Juventus. Domani sera all’Allianz Stadium (fischio di inizio ore 20:45; arbitra Irrati) gli occhi saranno tutti per loro. Il primo partirà sicuramente dal primo minuto. Il secondo invece, ancora alla ricerca della forma migliore dopo l’infortunio, potrebbe cominciare dalla panchina.

Bestia nera

Vlahovic-Inter, un rapporto tormentato quello tra l’attaccante serbo e la squadra nerazzurra. Ci sono avversarie preferite e non. Basta guardare i numeri di DV7 per capirlo. Il Milan, ad esempio, è tra le vittime preferite, formazione con cui Dusan si trova decisamente più a suo agio. Contro i rossoneri, infatti, a novembre in maglia viola aveva segnato una doppietta. Tra le vittime preferite c’è anche l’Atalanta, a cui a settembre ha segnato una doppietta, anche se c’è da dire, invece, che in maglia Juventus, è rimasto a secco. Con l’Inter è un po’ diverso, perché i nerazzurri sono tra le rivali fin qui meno dolci per il serbo: in sette precedenti, sei sconfitte e un pari, arrivato nel giorno dell’unico gol di Dusan ai nerazzurri, l’1-1 al 92’ di Fiorentina-Inter di metà dicembre 2019 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per il resto mai una gioia, solo sconfitte, contro l’avversaria più ostica della sua giovane carriera insieme al Torino (solo un gol in otto gare contro i granata, ma tre di queste le ha vinte, e tre pareggiate) e alla Roma (cinque sconfitte in cinque partite, senza gol segnati). Ma per la prima volta ora Vlahovic sfida i nerazzurri con una squadra come la Juventus a dargli manforte.

Avversari poi…

Per quel che riguarda Paulo Dybala e l’Inter, domani sera saranno avversari poi si vedrà. Nei giorni scorsi, infatti, l’agente dell’argentino, Jorge Antun, ha sondato il terreno proprio con l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta, ovvero, colui che aveva voluto fortemente a Torino la Joya stessa. Quattro i gol messi a segno dal numero dieci nelle sfide contro l’Inter. Dybala vorrà lasciare il segno per farsi rimpiangere dai tifosi della Juventus e magari anche dai dirigenti bianconeri.

Parla John Elkann

Alla vigilia della sfida con l’Inter, il derby d’Italia da vincere per dare un senso a quest’ultima parte della stagione, John Elkann fa quadrato con il cugino Andrea Agnelli. E nella lettera agli azionisti di Exor esprime parole di apprezzamento per la linea politica tenuta in questi ultimi anni. «Il titolo della Serie A è sfuggito alla nostra squadra maschile – è l’analisi di Elkann – ma siamo comunque riusciti a conquistare a gennaio la Supercoppa Italiana prima di vincere la Coppa Italia a maggio». Non è bastato, però, ad evitare una rivoluzione ai vertici societari: «Come abbiamo imparato, quando mancano i risultati, il cambiamento si rende necessario, ed è per questo che abbiamo nominato un nuovo consiglio di amministrazione e i nuovi. Ad allenatore e giocatori – spiega Elkann – e abbiamo anche garantito alla società tempo e risorse sufficienti per tornare ai massimi vertici, sul campo e fuori: il più grande desiderio di tutti i suoi appassionati tifosi e azionisti».