Vlahovic apre, Abraham risponde: tra Juve e Roma è 1-1

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus: all’Allianz Stadium è 1-1 tra i bianconeri e la Roma nel primo vero test di campionato per gli uomini di Allegri, incontro valido per la terza giornata di Serie A.

I bianconeri passano in vantaggio dopo appena 2′: rete spettacolare di Vlahovic, che fa 1-0 su punizione dal limite. Al 25′ un episodio che farà discutere: Locatelli segna da fuori il 2-0, ma l’arbitro Irrati annulla per fallo di mano di Vlahovic a inizio azione dopo consulto al VAR. Nella ripresa la beffa: calcio d’angolo lungo per la Roma, Dybala mette in mezzo in sforbiciata e trova la testa di Abraham, che fa 1-1.