Viviana e Gioele, fine del giallo: «E’ stato un omicidio-suicidio»

Dopo un anno di indagini, polemiche e attese, sembra ormai arrivata la parola “fine” sul giallo della dj torinese Viviana Parisi e di suo figlio Gioele, spariti e poi ritrovati privi di vita nelle campagne di Caronia, in Sicilia. La procura di Patti infatti ha chiesto al gip l’archiviazione del caso, dando finalmente anche il via libera alla sepoltura dei resti delle due vittime.

E il risultato cui hanno portato le lunghissime indagini alla fine è proprio quello che si era ipotizzato fin dai primi momenti: Viviana, all’epoca 41enne, si sarebbe uccisa lanciandosi dal traliccio ai piedi del quale è stata trovata senza vita. E, con ogni probabilità, prima di uccidersi avrebbe strangolato il figlio Gioele di 4 anni. Dunque, nessun duplice omicidio, come invece sostenuto dai periti della famiglia.

«Nessun estraneo ha avuto un ruolo, neanche marginale, mediato o indiretto» è la posizione che filtra dalla procura di Patti. Ecco perché il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, che ha coordinato l’inchiesta sulla morte della donna e del figlio ha chiesto al gip l’archiviazione. «Tutte le indagini tecniche svolte – spiega Cavallo – hanno permesso di accertare come Viviana, senza ombra di alcun dubbio, si sia volontariamente lanciata dal traliccio dell’alta tensione, con chiaro ed innegabile intento suicidario». Al tempo stesso, la Procura esclude anche «la presenza di lesioni» sul corpo della donna «causate da animali». Ed esclude, inoltre, «lesioni o comunque segni riconducibili all’azione violenta di soggetti terzi». Ad avvalorare l’ipotesi dell’omicidio-suicidio c’è poi anche il fatto che Viviana avrebbe sofferto di problemi psicologici, come accertato dal consulente psichiatrico della Procura Massimo Picozzi.

Nel dettaglio, la morte della dj «deve essere collocata all’interno di un arco temporale compreso tra le ore 12 e le ore 20 del giorno stesso della sua scomparsa, cioè il 3 agosto 2020» scrive nella richiesta di archiviazione Cavallo.

Meno certezze ci sono invece su come sia morto Gioele, i cui resti sono stati ritrovati solo 11 giorni dopo quelli della mamma. «Più complessi sono risultati gli accertamenti per stabilire la causa della morte del bambino, alla luce dello stato di conservazione del corpo. In ogni caso sono stati raggiunti dei sicuri punti fermi» a cominciare dal fatto che la morte del bimbo «sia comunque compatibile con la data della sua scomparsa, ossia il 3 agosto 2020». Inoltre «gli accertamenti hanno permesso di rilevare come non abbia subito, mentre era ancora in vita, alcuna aggressione da parte di animale» mentre dei resti avrebbero poi fatto scempio le volpi. Inoltre, i test hanno escluso la possibilità di un avvelenamento, dell’asfissia e anche della morte nell’incidente stradale avvenuto subito prima della scomparsa di madre e figlio. E così si arriva alla conclusione: «Viviana si è rifugiata nel bosco perché riteneva di dover scappare da inesistenti aggressori o perché temeva che il marito potesse toglierle la potestà genitoriale» spiega il procuratore. E quindi ecco perché alla fine «l’ipotesi dell’infanticidio continua a rimanere la tesi più probabile e fondata».