«Vittoria importante, però arriva il Milan: gara bella e difficile»

Che sia stata una buona partita, al di là de risultato, è difficile da dire in senso stretto: troppo inferiore il Malmoe e troppo presto sparito dal campo. Magari ai tifosi sarebbe piaciuto vedere una autentica goleada nel secondo tempo, un’abbuffata di gol scacciacrisi, ma si sa che Allegri è pragmatico e magari nella ripresa in Svezia ha badato più a evitare infortuni che complicherebbero la situazione già non semplice. E comunque tempo per rilassarsi o pensare troppo non ce n’è: domenica arriva un Milan in ottima forma e, soprattutto, a punteggio pieno in classifica, dove invece la Juve fa compagnia a squadre come la Salernitana.

«Debuttare in Champions non è mai semplice e noi venivamo da un periodo non facile, adesso dobbiamo pensare subito a domenica senza perdere l’equilibrio» le parole con cui il tecnico ha commentato il netto 0-3 maturato in Svezia. Perché in fondo di note positive ce ne sono tante, da Szczesny che non ha subito gol dopo le critiche per i recenti errori e una porta rimasta inviolata sei mesi dopo l’ultima volta a Dybala che ha ritrovato una rete che in campo internazionale gli mancava da quasi un anno, ma vanno anche contestualizzate.

«Il Milan è in forma e sta vivendo un momento di entusiasmo» ha ammesso Allegri, che si sta già proiettando sulla seconda sfida casalinga della stagione. La prima è stata disastrosa, con l’Empoli che ha clamorosamente espugnato la tana di Dybala e compagni, e adesso c’è l’obbligo di cominciare a recuperare terreno rispetto alle primissime della classe.

«Grande vittoria ragazzi: non c’era modo migliore per iniziare, ora testa a domenica» il messaggio social della Joya con il quale comincia a focalizzarsi sull’impegno contro i rossoneri. E anche Morata la pensa come l’argentino: «È una grande squadra, dovremo affrontarli consapevoli che sarà una partita dura ma molto bella» ha detto l’attaccante dopo il successo di Malmoe. In Champions si è partiti con il piede giusto, adesso bisogna cambiare marcia in serie A: «Era fondamentale vincere per iniziare al meglio questa competizione, ora testa al campionato con la stessa fame e voglia di vincere» il pensiero di Danilo. «La strada è lunga, guardiamo avanti» ammonisce Bonucci, come a dire: dimentichiamo in fretta Malmoe e una partita troppo facile.

E alla Continassa si pensa già a come ripartire e recuperare gli otto punti che separano dalla vetta: domani mattina le porte del quartier generale si apriranno ai tifosi invitati per la sessione di allenamento. Lo staff medico proverà a recuperare Bernardeschi e Chiesa dopo gli acciacchi degli ultimi giorni, mentre Kean pronuncerà le sue prime parole da quando è tornato in bianconero: nel pomeriggio, infatti, è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’attaccante classe 2000.