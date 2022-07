Vittima di un incidente in moto: muore dopo 11 giorni di agonia

Dopo undici giorni di agonia in un letto dell’ospedale Cto di Torino, mercoledì 27 luglio è morto Benedetto Di Mauro, 64enne ex consigliere comunale di San Francesco al Campo e dirigente cittadino del Partito Democratico. Di Mauro era rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 17 luglio sulla strada statale 25 del Moncenisio. Il 64enne era in sella alla sua moto quando, per circostanze in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della compagnia di Susa, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra mentre procedeva in discesa. Subito trasportato d’urgenza al Cto, sulle prime le sue condizioni non erano state considerate gravi. Poi, con il passare delle ore, il peggioramento e la morte, avvenuta nel reparto di rianimazione. Nato a Catania il 13 giugno 1958, è stato consigliere comunale dal 2004 al 2019, sempre in liste di centrosinistra e dove ha anche ricoperto il ruolo di capogruppo. Nel circolo Pd unito di San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese ha anche ricoperto il ruolo di vice coordinatore. Sposato con Patrizia, aveva due figli: Lianca e Ruben. Per anni è stato impegnato nel volontariato sportivo e faceva parte di un movimento laicale che operava nel sociale a livello nazionale e comunale. La notizia della morte di Di Mauro ha fatto il giro del paese nel volgere di pochissime ore. «Una notizia triste, che ci addolora molto. Benedetto era una persona straordinaria, che ha sempre svolto con grande passione il ruolo di consigliere comunale, mettendo sempre al centro il bene della comunità e di tutta San Francesco al Campo», lo ha ricordato con affetto e commozione il sindaco Diego Coriasco. Non ancora rese note data e luogo dei funerali, che potrebbero essere ad inizio della prossima settimana nella chiesa parrocchiale cittadina.