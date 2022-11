Violenza sulle donne, Miss Piemonte: “Io vittima nel 2021, denunciate”

Giulia Cordaro, torinese di 25 anni, Miss Piemonte e finalista di Miss Italia, ha lanciato sui social un messaggio importante nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, denunciando un episodio di cui lei è stata vittima un anno fa.

“Non è facile oggi raccontarvi ciò, non è facile per me aprirmi a infinite persone raccontando una cosa così personale – spiega Giulia -. Mi sono però ripromessa e ripetuta una cosa “quando questa storia si chiuderà, ne parlerò a tutti”.

“Se con la mia esperienza posso aiutare anche solo una donna ad uscire dal quell’infernale buco nero dove anche io sono caduta, per me sarà una vittoria”, prosegue.

“Non vi racconterò nei dettagli quello che mi è successo, quello non è importate. La cosa importante è che dobbiamo denunciare. Dobbiamo avere la forza di farci aiutare, dobbiamo assimilare che non siamo noi sbagliate, che non siamo noi sporche, non siamo noi che abbiamo dato il consenso. Noi siamo le vittime”, conclude.