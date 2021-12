Violata normativa anti-Covid, chiuso per tre giorni club privé di corso Taranto

Giovedì scorso gli agenti della Divisione P.A.S. hanno effettuato un controllo presso un Club Privè di corso Taranto.

Nel corso dell’attività, in cui venivano identificati i soci presenti, con controllo dei relativi green pass, si è rilevato che il bagno turco e la sauna presenti all’interno della struttura circolo erano regolarmente funzionanti ma non era stato tenuto il registro attestante gli accessi da parte dei soci che, secondo la normativa deve essere compilato e mantenuto per 14 giorni.

Per tale violazione, veniva quindi applicata la sanzione prevista e disposta la chiusura provvisoria dell’attività per tre giorni. Provvedimento notificato nella giornata di ieri.