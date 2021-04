Vinovo, in camper col volto insanguinato: era stata picchiata dal partner ubriaco

Compagni violenti: due persone arrestate nel Torinese. A Vinovo è finito in manette un 62enne che aveva malmenato la propria compagna. I carabinieri della compagnia di Moncalieri sono intervenuti nei pressi di piazza 2 giugno dove hanno notato un camper parcheggiato con all’interno, lato passeggero, una donna col volto insanguinato e al posto di guida un uomo. Inizialmente la signora ha dichiarato di essere caduta, ma quando la coppia è stata invitata a scendere dal mezzo ha riferito ai militari di essere stata picchiata dal convivente ubriaco che è stato immediatamente fermato.

La vittima, medicata all’ospedale di Moncalieri per le ecchimosi e le ferite riportate al volto, ha riferito di avere già in passato subito simili episodi spesso scaturiti dell’abuso di alcol da parte del marito.

A Coassolo Torinese stessa sorte è toccata ad un altro uomo violento che è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per maltrattamenti in famiglia, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di ricostruire come l’uomo abbia tenuto condotte violente nei confronti della donna a partire dal 2020. In questo periodo l’ha più volte insultata, offesa, picchiata e umiliata anche danneggiando i mobili di casa. L’uomo è arrivato al punto di impedire alla sua ex di possedere un cellulare.