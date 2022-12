Vigili del fuoco Torino, cambio al vertice: Vincenzo Bennardo nuovo comandante

Questa mattina, nella sede centrale di corso Regina, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al vertice dei Vigili del fuoco di Torino. La guida del comando del capoluogo piemontese è stata assunta da Vincenzo Bennardo, Primo dirigente, proveniente dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte dove ha svolto le funzioni di Dirigente Soccorso Pubblico e Colonna Mobile.

Il Comandante uscente, Agatino Carrolo, che da oggi si insedierà a Trieste come Direttore Regionale del Friuli Venezia Giulia, rivolgendosi al personale ha evidenziato l’importanza di conservare e, se possibile, accrescere lo spirito di squadra che caratterizza lavoro dei pompieri e che rappresenta il principale valore aggiunto nell’organizzazione del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ed ancora: “Anche se breve, il periodo trascorso a Torino è stato da me vissuto in maniera intensa. Esco da questa esperienza con la consapevolezza di aver appreso insegnamenti preziosi per il nuovo prestigioso incarico che andrò ad assumere”.