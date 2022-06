Vigili del fuoco, esercitazione congiunta Italia-Francia nell’Alta Savoia

Si è svolta a Thones nel dipartimento dell’Alta Savoia, in Francia, l’esercitazione transfrontaliera congiunta Italia-Francia del Modulo Regionale Mo.Usarm.Pie.01. In sinergia con il team francese del SDIS 74, Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie, si è voluto testare l’adeguatezza degli standard organizzativi, gestionali e operativi attuati.

Verificate con successo le capacità del modulo Usar di lavorare in modo interoperabile con omologhi team internazionali e con strutture operative locali quali soccorritori sanitari. A pari modo è stato testato il modello d’intervento all’estero “full scale” in tutte le sue fasi attuative: preparazione, mobilitazione, trasferimento in area operativa, dispiegamento, smobilitazione, rientro e ripristino della prontezza operativa. E così stata offerta un’importante e realistica opportunità addestrativa al personale.

Il direttore regionale del Piemonte, ing. Dall’Oppio e il dirigente del Soccorso e della Colonna mobile regionale ing. Bennardo assieme al comandante provinciale di Torino, ing. Carrolo hanno seguito “sul campo” le fasi dell’esercitazione. Il collegamento satellitare del servizio TLC con il Centro Operativo Nazionale ha permesso al direttore Centrale per l’Emergenza, ing. Marco Ghimenti, di fare il punto sul lavoro svolto e condividere l’apprezzamento per l’impegno del team.