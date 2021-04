Vigili del fuoco di Torino in soccorso degli animali: salvati un capriolo e uno scoiattolo

Doppio intervento per i vigili del fuoco del comando di Torino per soccorrere animali che erano finiti nei guai. La squadra del distaccamento del Lingotto è intervenuta questa mattina a La Loggia per soccorrere un capriolo caduto in un canale della centrale idroelettrica. Una volta recuperato, l’animale è stato affidato ai veterinari dell’ospedale universitario di Grugliasco.

Sempre lo stesso personale della squadra “51” poco dopo ha soccorso uno scoiattolo curioso che si era incastrato in un termosifone. Una gabbietta e dei robusti guanti sono stati sufficienti per convincere il roditore contorsionista a lasciare l’abitazione del signore che aveva chiesto l’intervento. Libertà riconquistata in breve tempo dallo scoiattolo nel prato dietro casa.