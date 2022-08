«Vietati i barbecue» ma ci sono cinema, musei e supermercati

Arriva Ferragosto e anche per chi resta in città le occasioni di svago non mancano, anche se per quest’anno bisognerà rinunciare alla classica grigliata tra gli amici. A causa della siccità infatti in tutta la regione vige lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi che, di fatto, vieta l’accensione di fiamme entro 100 metri da boschi e prati, «anche – ricorda l’Ente Parchi Alpi Cozie – nelle aree attrezzate». Quindi niente barbecue ma solo panini e cibi pronti per chi vuole fare un pic-nic al parco o fuori città. Le brutte notizie per fortuna finiscono qui, perché in realtà le opzioni a disposizione per chi non è potuto scappare al mare sono numerose: musei, mostre, cinema, piscine e addirittura centri commerciali per chi proprio non può rinunciare a un po’ di shopping.

Anche il Comune è sceso in campo per dare una mano ai torinesi rimasti in città: «È previsto un ricco calendario di appuntamenti che la Città si è impegnata a raccogliere sotto un unico “cartellone”, coordinando e riunendo le singole iniziative, per tutte le cittadine e i cittadini rimasti a Torino, Così, in un giorno solitamente “chiuso per ferie” come il 15 di agosto, sarà possibile usufruire di servizi e luoghi di svago presenti sul territorio: luoghi di divertimento, di cultura e di aggregazione – come anche i parchi cittadini – da vivere ugualmente appieno durante la stagione delle vacanze». Il Comune ha così dato il via a una campagna di affissioni di manifesti dai quali è possibile inquadrare il QR code con il proprio cellulare per scoprire le varie iniziative.

Per chi è meno “tecnologico” ecco il riassunto. Partiamo dai musei aperti con ingresso gratuito: Pietro Micca, Museo della Frutta, Borgo Medievale, Musei Lombroso e di Anatomia, Museo della Radio e Televisione (dalle 9.30 alle 18.30), Castello di Rivoli (dalle 11 alle 17). Continuiamo con quelli aperti al prezzo simbolico di 1 euro: Palazzo Madama, Gam, Museo d’Arte Orientale, Museo Nazionale del Risorgimento (visita guidata alle ore 15.30 al costo di 4 euro da aggiungere al prezzo del biglietto), Museo della Montagna, Fondazione Accorsi/Ometto, Fondazione Merz, Museo della Sindone, Pinacoteca Agnelli (ingresso gratuito alla Pista 500 e ingresso a 1 euro alle mostre “Sylvie Fleury. Turn Me On” e “Pablo Picasso e Dora Maar. Un dialogo con la Fondation Beyeler”. Apertura straordinaria (ma a prezzo pieno) anche del Museo Egizio (9-18.30) e del Museo del Cinema alla Mole Antonelliana (9-20).

Per gli amanti della settima arte (e dell’aria condizionata) in città e prima cintura sono aperti i cinema Ideal Cityplex, Uci Lingotto, Uci Moncalieri, The Space Beinasco. Non mancherà neanche la possibilità di fare compere, con numerosi centri commerciali aperti tra cui Ikea a Collegno e Area 12 al J Stadium. Negozi chiusi ma ipermercati aperti a Porte di Torino, Porte di Moncalieri, Piazza Paradiso a Collegno, Piazza Botticelli, I Viali a Nichelino, il Gigante a La Loggia. E per chi magari al mare ci deve ancora andare e vuole comprare qualche vestito estivo in saldo, è aperto l’Outlet Village di Settimo.

Buon Ferragosto a tutti!