Vialattea, addio stagionale: adesso c’è il Winter Pass

Come già anticipato nelle scorse settimane, la Vialattea dice addio allo stagionale. In vista della riapertura degli impianti, prevista per il 4 dicembre, ieri è stato presentato il Winter Pass, una tessera che sostituirà il classico abbonamento stagionale permettendo di acquistare nel corso dell’inverno skipass giornalieri a prezzo scontato e, dopo aver raggiunto la soglia di spesa prevista, potrà esser utilizzata per caricare skipass giornalieri gratuiti. Il Winter Pass è nominativo: lo si acquista ad inizio stagione al prezzo di 200 euro e dà diritto all’acquisto di giornalieri Vialattea scontati di 5 euro. Al superamento della spesa di 850 euro, comprensiva dei 200 euro del prezzo della tessera, si potranno caricare giornalieri a costo zero (i prezzi sono validi solo per chi acquisterà la tessera entro il 22 novembre, poi aumenteranno). Una soluzione che oltre a far risparmiare gli sciatori più accaniti, permette anche di “aggirare” il problema del controllo della validità del Green pass, impossibile da effettuare su uno stagionale.

E per gli sciatori più occasionali? Il prezzo del giornaliero sarà di 40 euro mentre lo skipass plurigiornaliero (6 giorni) è di 208 euro e comprende una giornata di sci a Monginevro.