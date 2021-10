Viaggio tra i ruderi di Torino Esposizioni: il “gigante” ferito che aspetta il rilancio

Un enorme capannone abbandonato, depredato dai ladri e utilizzato come dormitorio dai senzatetto. E dove l’eco di un frammento di vetro echeggia nel silenzio surreale. Oggi il cuore di Torino Esposizioni – in corso Massimo D’Azeglio – è questo, un gigante malandato dove i fasti di un tempo sembrano solo più un lontano ricordo. Ma quello che una volta era un Palazzo della Moda, progettato da Ettore Sottsass senior nel 1938 con la collaborazione di Pier Luigi Nervi, è destinato in futuro a rivedere la luce. Sì perché oltre quell’area trasandata che oggi mostra, c’è ben altro. Una nuova vita, grazie alla collaborazione con Università e Politecnico. E un progetto che ha già un nome “Torino, il suo parco e il suo fiume: memoria e futuro”, compreso nel rilancio del parco del Valentino.

Il piano

Previsto nel quadro degli interventi previsti dal Pnrr finanziati con risorse europee nell’ambito del piano Next Generation Eu e con fondi statali, il piano prevede la riqualificazione dei padiglioni 1, 3A e 3B di Torino Esposizioni da destinare, in accordo con Politecnico e Università, a campus universitario, dei padiglioni 2 e 4 a centro culturale e biblioteca, del padiglione 5 a spazio logistico connesso al centro culturale e al campus universitario e la riqualificazione del Teatro Nuovo. Inoltre, sono previste anche la valorizzazione dell’orto botanico, la digitalizzazione del sistema bibliotecario a supporto di un nuovo modello di fruizione del patrimonio librario e documentale e la progettazione di un sistema che aumenti il livello di sicurezza per i frequentatori del parco.

Sempre in quest’ottica il Quinto padiglione di Torino Esposizioni potrebbe avere un futuro legato ai parcheggi. Ma al momento non vi è nulla di certo, pur essendo una richiesta arrivata alle istituzioni dai cittadini della zona. Mentre il parco del Valentino potrebbe avere un futuro pedonale. Tradotto, le vie attorno al polmone verde dovrebbero essere riservate ai pedoni. I viali Boiardo e Millo i primi candidati ad ospitare una riqualificazione di cui si parla da tempo.