Viaggio in Turchia con Tramundi alla scoperta di bazar, paesaggi insoliti e spiagge da sogno

Sempre più amata e gettonata dai viaggiatori di tutto il mondo, la Turchia fa breccia anche nel cuore dei traveller italiani che vedono questa destinazione come una tra le maggiori di tendenza per l’estate 2022.

Cosa piace di più di questa terra? Di certo il fascino che suscita la sua storia antica, l’arte e l’architettura ci mettono poi il resto, senza parlare delle tradizioni, dei particolari piatti gastronomici, delle spiagge, del mare cristallino e dei paesaggi mozzafiato che si possono scoprire anche in volo, a bordo di una mongolfiera.

Un mix davvero interessante che si riesce ad assaporare al massimo se si valuta un viaggio in Turchia con Tramundi, uno dei più rinomati operatori turistici online in grado di offrire nuove esperienze per vacanze indimenticabili in ogni parte del mondo. In questo modo, grazie ad uno dei pacchetti proposti da Tramundi, potrai concederti una vacanza unica in grado di unire scoperta, avventura e relax per ammirare ogni bellezza della Turchia, dalla splendida città di Istanbul alla Cappadocia.

In particolare, ad Istanbul non puoi perderti un giro tra i suoi mercati antichi, tra le sue architetture colorate, le moschee, i palazzi e giardini dalla storia millenaria. Potrai navigare il Bosforo, che divide a metà la città, e poi fermarti nel centro o nei quartieri per respirare l’aria cittadina, prendere parte alla vita turca e sorseggiare un buon caffè.

Un viaggio che deve continuare alla scoperta della meravigliosa Cappadocia, famosa per i suoi camini delle fate, le chiese rupestri di Goreme, la valle di Uchisar, di Avcilar e di Ozkonak da sorvolare a bordo di una mongolfiera.

Una vista privilegiata che ti permetterà di scattare fotografie uniche, ma soprattutto di vivere un’esperienza indimenticabile ricca di adrenalina e magia. Una terra ricca di storia e tesori da ammirare, ma anche di luoghi splendidi in cui rilassarsi e prendere il sole.

Non ci credi? In Turchia ci sono alcune delle località balneari più belle del Mar Egeo come Bodrum. Pensa che qui, nell’entroterra, sorgeva una delle sette meraviglie del mondo antico ormai andate perdute: il mausoleo del Re Mausolo. A Bodrum ci si può rilassare su una delle sue splendide spiagge o trascorrere qualche momento piacevole nel centro storico sedendosi in uno dei suoi caffè, perdendosi tra i bazar o visitando i suoi magnifici giardini.

L’ideale è scegliere una crociera in caicco nel Golfo di Gokova per fare tappa anche all’isola di Orak, nota per la sua barriera corallina o Pabuc Burnu, uno splendido borgo marinaro in cui potersi godere la tranquillità e la bellezza dei luoghi.