Via Roma, ancora lunghe file all’esterno del monomarca Swatch [FOTO]

Ci risiamo. Ancora code in via Roma, all’esterno del negozio monomarca dello Swatch, quello che lo scorso 26 marzo fu assalito da migliaia di persone a caccia del MoonSwatch, l’orologio da 250 euro realizzato grazie alla collaborazione tra Swatch e Omega, rivisitazione in chiave economica – ma neanche tanto – del Moonwatch, l’iconico orologio indossato dagli astronauti nel primo viaggio sulla Luna.

Se in occasione del lancio della vendita qualcuno aveva addirittura pernottato sotto i portici di via Roma per non perdere i posti migliori, stavolta la fila – lunghissima, anche se in verità piuttosto disciplinata – è iniziata “soltanto” di buon mattino. Tanti i giovanissimi in attesa di poter finalmente coronare il proprio sogno, l’acquisto di uno degli undici modelli in bioceramica, ognuno ispirato a un diverso corpo celeste, da parte della nota marca svizzera.

Per farne cosa? Sfoggiarlo nelle migliori occasioni, oppure provare a…piazzarlo sul mercato online, visto che qualche modello di MoonSwatch – nonostante non sia in tiratura limitata – su piattaforme come Ebay è stato venduto anche a 1.500 euro. Misteri del commercio.