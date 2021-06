Via Padova, ruba una catenina a una donna: inseguito da un rider e consegnato alla polizia

Rapina in strada nel pomeriggio di venerdì in via Padova. Una donna passeggiava tranquilla quando un uomo le si è avvicinato di spalle e sotto la minaccia di un oggetto, le ha ordinato di consegnargli la collanina d’oro che portava al collo altrimenti le avrebbe sparato. La donna ha iniziato a urlare provando a trattenere la collana, questa si è spezzata in due e il rapinatore si è dato alla fuga.

La scena è stata stata notata da un ragazzo che, in sella alla sua bici, stava effettuando una consegna. Il rider ha inseguito il rapinatore che, lungo il percorso, ha provato a nascondersi più volte tra le auto in sosta. Forse è in questa circostanza che si è liberato della refurtiva.

L’uomo, un cittadino ucraino di 23 anni, è stato fermato dal rider in via Perugia dove dopo pochi minuti sono giunti gli agenti del commissariato Centro che lo hanno arresto per il reato di rapina. Il giovane è risultato avere a carico diversi precedenti di polizia.