Via Nizza, colpisce al volto un ragazzo e gli ruba il borsello: arrestato 17enne

Domenica sera un 17enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante in via Nizza per tentata rapina. Poco dopo le 20, infatti, si è avvicinato e ha improvvisamente colpito al volto un ragazzo che era in compagnia di amici, impossessandosi poi del suo borsello e dandosi alla fuga.

Recuperati i suoi occhiali da vista, caduti per terra dopo l’aggressione, la vittima si è resa conto del furto e ha inseguito il ladro, che ha gettato per terra la refurtiva e continuato la fuga, che però non è durata a lungo.

Gli agenti della Squadra Volante, infatti, allertati dalla vittima e ricevute le descrizioni hanno intercettato il 17enne in via Nizza angolo via Vado, non lontano dal luogo dei fatti. Per il minore, oltre all’arresto per rapina, è scattata anche la denuncia per il possesso di un coltello a serramanico.