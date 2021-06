Via Livorno, fa il pieno di confezioni di salmone al supermercato e paga solo un trancio di pizza: arrestato

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti domenica scorsa presso un supermercato di via Livorno, dove la vigilanza stava trattenendo un cittadino marocchino di 32 anni. L’uomo si era diretto verso il reparto della pescheria e aveva prelevato undici confezioni di salmone affumicato dal banco frigo. Dopodiché aveva iniziato a girovagare per le corsie, al fine di prendere tempo per occultare i numerosi articoli trafugati all’interno dei pantaloni.

Al termine dell’operazione aveva oltrepassato le casse, pagando solo un trancio di pizza. Fermato dalla vigilanza interna, il 32enne ha poi tentato la fuga, senza successo, spintonando la guardia giurata. Alla presenza dei poliziotti giunti nel frattempo, l’uomo ha riconsegnato le confezioni di salmone, per un valore commerciale di oltre 60 euro. Con precedenti specifici di polizia e un obbligo di presentazione alla firma, il 32enne è stato arrestato per tentata rapina.