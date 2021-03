Via libera, in Consiglio, al restyling della vecchia fabbrica di tv: al suo posto un edificio residenziale di sei piani

Sarà riqualificato l’ex fabbricato produttivo di via Rovereto a Torino, un tempo utilizzato per realizzare televisori Watt Radio ed in seguito per ospitare gli uffici dei disegnatori della Comau: al posto dello stabile (al civico 51), edificato nel 1960, sorgerà un edificio residenziale di 6 piani.

VIA LIBERA AL RESTYLING

Il via libera al restyling è arrivato dal Consiglio comunale di Torino che ha approvato la relativa deliberazione, proposta dall’assessore all’Urbanistica, Antonino Iaria.

NUOVO EDIFICIO PER USO RESIDENZIALE

Il nuovo edificio, all’interno dell’isolato tra le vie Mombasiglio, Rovereto, Mombarcaro e Bistagno, nella Circoscrizione 2, sarà interamente destinato ad uso residenziale, con piano interrato per cantine ed autorimesse e con un’area interna sistemata in parte a verde privato e in parte a parcheggio.