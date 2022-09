Via libera al nuovo canile: potrà ospitare 70 animali

Una nuova casa per i cani abbandonati di Carmagnola. Con l’approvazione della variante urbanistica semplificata, il consiglio comunale ha dato il via all’iter per la realizzazione della nuova struttura che sorgerà in via Racconigi, in un’area di proprietà comunale. Sostituirà il vecchio canile di via Ceis, ormai inadeguato.

Ad aggiudicarsene realizzazione e gestione, in partenariato pubblico privato, un raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la Cooperativa sociale Solidarietà Quattro che aveva partecipato al bando europeo lanciato dal Comune.

Il costo è di circa 3 milioni di euro e i lavori dovranno concludersi entro il 2023. La durata della concessione sarà di 25 anni più uno per la costruzione. Al termine, Carmagnola avrà una struttura moderna, accogliente e in linea con i requisiti previsti dalla normativa sanitaria e dal regolamento sul benessere animale.

La nuova struttura prevede un’area adibita a canile comunale con 40 box di rifugio, 10 box di osservazione sanitaria e 3 di isolamento, ma anche un’area adibita a asilo e pensione per cani non abbandonati, con 16 box e diverse strutture accessorie per entrambe le sezioni: aree di sgambamento, toelettatura, veterinario, uffici, spogliatoi e servizi per gli operatori e i visitatori.