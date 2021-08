Via libera ai lavori per il Terzo Ponte: più di 3 milioni di euro per la sicurezza

I lavori di asfaltatura sul Terzo Ponte di Ivrea di inizio agosto sono stati solo “l’antipasto” di ciò che verrà nei prossimi mesi. Il viadotto XXV aprile di Ivrea, da tutti conosciuto come Terzo Ponte, collega la statale 26 al centro città e, come dimostrano le foto, necessita urgentemente di lavori di manutenzione che avverranno verosimilmente nel prossimo autunno e riguardano i tanto attesi interventi strutturale. Nel corso degli ultimi 4 anni, infatti, i pilastri e il ponte stesso sono stati soggetti a molte analisi e prove di carico.

Dal disastro del ponte Morandi a Genova, il ponte del viadotto eporediese è rientrato nella categoria degli interventi più urgenti, tanto che sono stati stanziati ben tre milioni e 100mila euro da spalmare su diversi anni di intervento per arrivare ad una sua completa ristrutturazione.

Il primo lotto di lavori, in corrispondenza della parte che sovrasta via dei Cappuccini avrà un costo stimato di 260mila euro. Al momento, l’amministrazione comunale di Ivrea ha avviato la fase progettuale prima di cominciare effettivamente le opere. Sebbene non sia in discussione la sua tenuta strutturale, ci sono parti che nella sua quasi cinquantennale storia (il ponte fu costruito nel 1972) si sono molto ammalorate, a causa delle infiltrazioni dell’acqua e dell’usura.

Oggi, in molte parti del ponte sono esposti le barre di ferro che costituiscono il cemento armato e ci sono crepe, nulla però che metta a rischio il ponte stesso ma che sicuramente necessita della dovuta manutenzione.