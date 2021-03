Via Lagrange, in casa droga e giocattoli erotici: arrestato 36enne

Giovedì pomeriggio gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in uno stabile di via Lagrange per una chiamata al 112 NUE che ha segnalato lamenti provenire da un alloggio. Il richiedente ha riferito di aver visto due persone sconosciute uscire trafelate con una borsa in mano.

Gli agenti intervenuti hanno trovato la porta dell’alloggio parzialmente aperta e nel soggiorno un uomo, seminudo, in evidente stato di alterazione psicofisica. Nel soggiorno era adagiato un letto attorno al quale c’erano diversi giocattoli erotici. Su un mobile gli agenti hanno trovato una padella con delle strisce di polvere bianca. Nelle vicinanze delle siringhe con un liquido all’interno, un flacone e un bilancino di precisione. L’uomo, però, agli agenti non è riuscito a riferire nulla circa il ritrovamento e non è stato in grado di dire chi fosse stato a casa sua.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto diversi grammi di mephedrone, methoxetamina, cristalli di methamphetamina e 250 millilitri di GBL, numerose bustine utili al confezionamento delle dosi e oltre 2500 euro in contanti. Alla luce del rinvenimento l’uomo, un italiano di 36 anni, è stato arrestato per le violazioni in materia di stupefacenti.