Via Lagrange, entra in negozio e prova a portar via merce per mille euro: arrestato

Ventinovenne arrestato per tentato furto a Torino. L’uomo è entrato in un centro commerciale del centro città in via Lagrange e ha preso e indossato diversi capi d’abbigliamento griffati. Per prima cosa ha vestito un piumino occultandolo sotto il suo cappotto, successivamente si è messo in tasca un cappello. È poi andato al piano inferiore dove ha indossato un altro giubbotto mettendolo sotto quelli che aveva già addosso. Non pago, è sceso ancora di piano dove, in un altro reparto, si è impossessato di una boccetta di profumo anche questa griffata.

I movimenti e gli spostamenti del 29enne sono stati notati da personale dell’esercizio commerciale che hanno chiamato la polizia, dopo che l’uomo ha oltrepassato le barriere antitaccheggio. Al loro arrivo, gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato il giovane, di nazionalità italiana, che ai piedi aveva un paio di scarpe costose anche queste prese nel negozio. Nella circostanza l’uomo le aveva calzate lasciando nel punto vendita le sue usate. Il valore della merce portata via ammonta a circa mille euro.