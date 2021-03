Via Giachino, ruba un cellulare e continua la conversazione: fermato dalla polizia

Quando gli agenti della Squadra Volante lo hanno fermato aveva appena scippato il cellulare a una donna che stava parlando al telefono. L’uomo, un 32enne di nazionalità marocchina, si è avvicinato alla donna a bordo di una bici e le ha tolto di mano lo smartphone. Non pago del gesto, ha anche salutato la persona all’altro capo del telefono, presentandosi e dicendole: “Bye, bye”.

Pochi minuti dopo, però, il ladro si è imbattuto negli agenti del Commissariato Madonna di Campagna che transitavano in via Giachino. I poliziotti hanno notato il 32enne nei pressi di un centro commerciale che si allontanava a passo svelto, tenendo con sé una bicicletta. Il comportamento ha insospettito i poliziotti che hanno fermato l’uomo trovandolo in possesso del cellulare sul quale poco dopo è giunta una chiamata che confermava che lo smartphone era provento di furto, visto che se ne lamentava il trafugamento poco prima avvenuto.

Il 32enne è stato arrestato per rapina e denunciato per ricettazione per il possesso della bicicletta, del quale l’uomo non è riuscito a documentare la proprietà.