Via Genova, i primi drammatici momenti dopo il crollo [VIDEO NON ADATTI A UN PUBBLICO SENSIBILE]

Nei video i primi drammatici momenti dopo il crollo della gru del cantiere in via Genova. Passanti sconvolti e in lacrime, in sottofondo le sirene delle ambulanze, un collega dei tre feriti che urla al telefono: “Sono morti tutti”. Immagini che fanno male al cuore e che raccontano i tragici attimi seguiti al cedimento della gru.

Abbiamo tagliato le scene più cruente e coperto diversi dettagli. In ogni caso, raccomandiamo la visione dei video solo a un pubblico adulto, specificando che gli stessi non sono adatti a un pubblico particolarmente sensibile.