Via Fossata, gli passa davanti col monopattino che gli aveva rubato: inseguito e arrestato

Gli aveva rubato il monopattino il 9 maggio scorso nei pressi del Parco Dora ma, nel pomeriggio di lunedì, si è materializzato casualmente in via Fossata proprio davanti al proprietario, che non ha potuto fare a meno di notarlo e di inseguirlo, comunicando nel frattempo alla centrale del 112 NUE la posizione.

I poliziotti del Commissariato San Donato in servizio di volante sono accorsi sul posto e hanno rintracciato il fuggitivo all’interno del parco Sempione. Vistosi raggiunto dagli agenti, il ladro li ha spintonati più volte e li ha minacciati di lasciarlo perdere, altrimenti sarebbe stato peggio per loro.

Nonostante la resistenza opposta, il 35enne marocchino è stato definitivamente fermato. Oltre al monopattino elettrico, la cui proprietà effettivamente verrà riconosciuta al richiedente, l’uomo aveva all’interno di uno zaino 277 biglietti “gratta e vinci”, alcuni dei quali integri e altri con aree abrase, per un totale complessivo di 1330 euro.

Il fermato ha proseguito col suo atteggiamento ostile e minaccioso anche negli uffici della Polizia Scientifica ove è stato sottoposto agli accertamenti del caso, che hanno fatto emergere a suo carico numerosissimi precedenti per stupefacenti. Per lui sono scattate le manette per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia per il furto in trascorsa flagranza del monopattino, per ricettazione dei gratta e vinci e per violazione della legge sull’immigrazione, essendo risultato irregolare sul territorio italiano.