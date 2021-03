Via Elvo, rompe il vetro e rovista nell’auto: arrestato pluripregiudicato

Già sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria per reati simili, ha continuato a delinquere. Questa volta è stato sorpreso mentre guardava all’interno dell’abitacolo di un’auto in sosta dopo aver infranto con una spranga il vetro del finestrino anteriore. L’abitacolo dell’auto era già stato messo completamente a soqquadro ma senza che vi trovasse nulla di interessante.

Alla vista degli agenti, giunti in via Elvo a seguito di una segnalazione, l’uomo, un 47enne italiano, per eludere il controllo si è buttato a terra e ha provato a nascondere l’asta in ferro sotto l’autovettura in questione, ma è stato fermato e arrestato per tentato furto pluriaggravato.

Solo cinque giorni prima aveva tentato un furto su camper in strada del Fortino e all’arrivo delle volanti si era nascosto nel vano bagno. Anche in questa circostanza per accedere al mezzo aveva infranto il vetro del finestrino anteriore, questa volta utilizzando un masso.