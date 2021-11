Via Don Bosco, a fuoco un negozio utilizzato come abitazione: non ci sono feriti [FOTO]

Paura in mattinata per un incendio scoppiato al civico 58 di via Don Bosco. A fuoco un negozio all’angolo con via Vicenza, utilizzato in realtà come abitazione. A provocare le fiamme, con tutta probabilità, una candela rimasta accesa. Al momento dello scoppio dell’incendio, poco dopo le 10, all’interno del negozio-appartamento non c’era nessuno.

Il fumo sprigionatosi dal rogo, che è stato spento prontamente dai vigili del fuoco, ha fatto scendere in strada tutti i condomini della palazzina allo stesso civico, un palazzo di quattro piani più soffitta. Non si registrano intossicati. La situazione del traffico, rimasto bloccato a causa dell’incendio e delle operazioni di spegnimento dello stesso, è ora in progressivo miglioramento.